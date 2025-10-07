Главная » Новости



19:02, 6 октября 2025 года В Орловской области 7 октября отметят День беременных В России его отпразднуют в седьмой раз.



Фото: архив "Вести-Орел"

Завтра на Орловщине и по всей стране отметят День беременных. Его празднуют дважды в год: 7 октября и 7 апреля.



В Ливенской ЦРБ проведут праздничное мероприятие для будущих мам. В женской консультации беременные женщины смогут получить ответы на вопросы от акушера-гинеколога, психолога, консультанта по грудному вскармливанию, юриста. Также в доме культуры Ливен покажут тематический фильм "Незапланированная". Начало сеанса в 9:50.



В Орловском музее Тургенева для беременных проведут бесплатную экскурсию. Женщинам расскажут о теме семьи в творчестве писателя. Начало мероприятия в 11:00.





Юлия Сабельникова





