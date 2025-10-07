Главная » Новости



14:51, 6 октября 2025 года В Орловской области опровергли фейк об ограничении въезда из ДНР По интернету распространятся очередной "документ".





Департамент здравоохранения Орловской области заявил о распространяемом в интернете фейке. В ложном документе предписано ограничение на въезд в регион с территории ДНР – якобы из-за угрозы распространения холеры. Такого постановления никогда не издавалось.



Подобные фейки периодически пытаются распространять в интернете. На прошлой неделе в регионе опровергали лже-документ о том, что в области из-за нехватки топлива открываются пункты временного размещения.





Артем Ежаков






