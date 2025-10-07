Главная » Новости



18:28, 6 октября 2025 года В Ливнах посадили деревья в память об участниках СВО Девять молодых берез появилось в городском парке.



Фото: администрация г.Ливны

В "Саду памяти" городского парка культуры и отдыха Ливен высадили деревья в честь погибших в ходе спецоперации земляков. Аллея пополнилась девятью молодыми березами - рядом с каждой установлена табличка с именем бойца, сообщает администрация Ливен.



Участие в мероприятии приняли родственники погибших героев, активисты "Движения первых", представители администрации и депутаты.

— Выступающие отметили, что каждое посаженное дерево — это символ вечной памяти о тех, кто защищал нашу Родину. А "Сад памяти" – место, где будущие поколения смогут склонить головы и вспомнить о подвиге земляков, — отметили в администрации.





Юлия Сабельникова





