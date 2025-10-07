вторник 7.10.2025 21:50:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
17:20, 6 октября 2025 года

На этой неделе в Орле начнется Международный театральный фестиваль

Он продлится с 9 по 16 октября.

Фото: Ольга Супонева

В Орле с 9 по 16 октября пройдет X Международный театральный фестиваль "Русская классика". Зрители смогут увидеть постановки театров из Орла, Москвы, Тулы, Ельца, Мичуринска, Петрозаводска и ряда других городов. Открытие фестиваля состоится 9 октября в 18:30 в ОГАТ имени Тургенева.
— За восемь дней орловским зрителям предстоит увидеть четырнадцать спектаклей по произведениям Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Ивана Бунина, Александра Островского, Александра Пушкина, Максима Горького и Антона Чехова, — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Лауреатов фестиваля выберут в шести номинациях: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучшая сценография", "Лучший спектакль" и "Лучший актерский ансамбль".


Анастасия Мельникова
