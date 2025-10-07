вторник 7.10.2025 21:50:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:30, 6 октября 2025 года

В октябре на Орловщине пройдут ярмарки вакансий

Они состоятся на площадках Кадрового центра.

Фото: архив "Вести-Орел"

В октябре на Орловщине пройдут ярмарки вакансий. Они состоятся на разных площадках Кадрового центра. 

Первая из них запланирована 7 октября с 10:00 до 11:00 в территориальном центре занятости населения Болховского района. Соискателям предложат вакансии фармацевта, врача стоматолога-ортопеда, парикмахера, повара, мастера маникюра, водителя погрузчика, овощевода и ряд других.

15 октября с 10:00 до 12:00 ярмарка вакансий пройдет в территориальном центре занятости населения Сосковского района. Здесь предложат такие вакансии как библиотекарь, методист, руководитель фотостудии, художник-постановщик, культорганизатор, делопроизводитель, слесарь-ремонтник по ремонту электрооборудования, заведующий хозяйством и другие.

22 октября с 10:00 до 13:00 в флагманском центре занятости Орла на улице Лескова, 19б пройдет ярмарка вакансий для жителей всех районов города. Соискателям предложат десятки вакансий от различных организаций и предприятий.

Также 22 октября с 10:00 до 12:00 ярмарку вакансий проведут в Покровском районе.


Анастасия Мельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.