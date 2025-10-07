Главная » Новости



16:30, 6 октября 2025 года В октябре на Орловщине пройдут ярмарки вакансий Они состоятся на площадках Кадрового центра.



Фото: архив "Вести-Орел"

Первая из них запланирована 7 октября с 10:00 до 11:00 в территориальном центре занятости населения Болховского района. Соискателям предложат вакансии фармацевта, врача стоматолога-ортопеда, парикмахера, повара, мастера маникюра, водителя погрузчика, овощевода и ряд других.



15 октября с 10:00 до 12:00 ярмарка вакансий пройдет в территориальном центре занятости населения Сосковского района. Здесь предложат такие вакансии как библиотекарь, методист, руководитель фотостудии, художник-постановщик, культорганизатор, делопроизводитель, слесарь-ремонтник по ремонту электрооборудования, заведующий хозяйством и другие.



22 октября с 10:00 до 13:00 в флагманском центре занятости Орла на улице Лескова, 19б пройдет ярмарка вакансий для жителей всех районов города. Соискателям предложат десятки вакансий от различных организаций и предприятий.



Также 22 октября с 10:00 до 12:00 ярмарку вакансий проведут в Покровском районе.





Анастасия Мельникова





