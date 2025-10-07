В Покровской ЦРБ организовали субботнюю диспансеризацию населения
Найти время проверить здоровье в выходной легче, чем в будни.
В Покровской центральной районной больнице с сентября организовали диспансеризацию населения по субботам. Найти время проверить здоровье в выходной легче, чем в будни. Такой возможностью уже воспользовались 50 человек.
Практика показала, что субботние профилактические исследования занимают не больше получаса. Быстро и без очередей можно сделать ЭКГ, пройти маммографию, сдать анализы.