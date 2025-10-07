Главная » Новости



16:00, 6 октября 2025 года В Покровской ЦРБ организовали субботнюю диспансеризацию населения Найти время проверить здоровье в выходной легче, чем в будни.







В Покровской центральной районной больнице с сентября организовали диспансеризацию населения по субботам. Найти время проверить здоровье в выходной легче, чем в будни. Такой возможностью уже воспользовались 50 человек.



Практика показала, что субботние профилактические исследования занимают не больше получаса. Быстро и без очередей можно сделать ЭКГ, пройти маммографию, сдать анализы.





