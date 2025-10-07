Главная » Новости



15:22, 6 октября 2025 года Орловским школьникам показали фильм о подвиге священника Владимира Марецкого Он смог убедить командира ВСУ отойти, а затем сам оказался с ним одном пыточном подвале.







В школе №33 города Орла старшеклассникам показали фильм режиссера Любови Марецкой "Отец". Картина снята при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лента рассказывает о подвиге священника Владимира Марецкого – отца режиссера. Он смог убедить командира ВСУ отойти, а затем сам оказался с ним в одном пыточном подвале националистов. Какие темы поднимает фильм и о чем заставляет задуматься? Смотрите в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





