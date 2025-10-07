Главная » Новости



11:53, 6 октября 2025 года В Орле под колесами иномарки погиб пенсионер Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.







5 октября в районе восьми часов вечера около Детской хореографической школы по ул. 60-летия Октября насмерть сбили 71-летнего мужчину.



По предварительным данным регионального управления ГАИ, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку была "зебра", и попал под колеса "Киа".



За прошедшие выходные в Орловской области случилось 25 ДТП, семь человек пострадали, один погиб.





Антон Сорокин






