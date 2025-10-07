Главная » Новости



19:30, 6 октября 2025 года В Орловской области мужчину осудят за смертельный наезд на коллегу Водитель погрузчика задавил женщину, сдавая назад.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Кромской районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.



Как следует из материалов дела, мужчина загружал зерно на погрузчике и, сдавая на нем назад, задавил коллегу. Женщина погибла на месте, сообщили в пресс-службах СУ СК России по региону и прокуратуры. Трагедия случилась 31 июля.



Как добавили в надзорном ведомстве, в связи с выявленными нарушениями руководителю организации внесено представление. Заместитель генерального директора оштрафован.





Артем Ежаков






