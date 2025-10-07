Главная » Новости



9:30, 7 октября 2025 года Орловцы могут доверить близким подтверждение финансовых операций В банках стал доступен сервис "Второй руки".







"Вторая рука" спасет от мошенников и обеспечит спокойствие за свои финансы. В банках запущен новый одноименный сервис. Теперь можно назначить доверенное лицо, родственника или друга, кто в случае необходимости подтвердит или отклонит крупные переводы денег на третьих лиц.



О том, что это за опция и как ее подключить, нашему корреспонденту Антону Сорокину рассказал сотрудник отдела безопасности Орловского отделения Банка России Александр Наместников.





Антон Сорокин





