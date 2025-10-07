Главная » Новости



12:30, 6 октября 2025 года Орловщина покупает противоопухолевый препарат на десятки миллионов рублей Тендер размещен на Госзакупках.





Региональные власти объявили тендер на закупку противоопухолевого препарата "Ниволумаб" на сумму 59 миллионов рублей. Информация о закупке размещена на портале государственных закупок. Контракт, инициированный департаментом экономического развития Орловской области, предназначен для обеспечения пациентов Орловского онкологического диспансера. Планируется приобрести 7000 упаковок препарата, который необходим в лечении различных видов рака. Поставки лекарства начнутся с 1 января 2026 года и будут осуществляться партиями по запросам медицинского учреждения. Это позволит своевременно и бесперебойно обеспечивать пациентов необходимым лечением. Особое внимание уделено качеству и сроку годности поставляемого препарата.





Анна Вайсергисер





