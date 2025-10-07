Главная » Новости



14:00, 6 октября 2025 года Орловские пожарные отработали профессиональные навыки в КДЦ "Металлург" Для тренировки спасатели выбрали максимальную сложность.







Для тренировки спасатели выбрали максимальную сложность. По легенде, в здании загорелся зрительный зал, где собралось много людей, помещения заволокло дымом.



О сложности задачи, пусть и тренировочной, говорят цифры: четырехэтажное здание – только один танцевальный зал здесь рассчитан на 500 пар. Где именно могут находиться люди, пожарные не знают. Им самим нужно найти запертых в ловушке сотрудников центра и зрителей, а также потушить пламя. Как справились огнеборцы, расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





