Орловские пожарные отработали профессиональные навыки в КДЦ "Металлург"
Для тренировки спасатели выбрали максимальную сложность.
По легенде, в здании загорелся зрительный зал, где собралось много людей, помещения заволокло дымом.
О сложности задачи, пусть и тренировочной, говорят цифры: четырехэтажное здание – только один танцевальный зал здесь рассчитан на 500 пар. Где именно могут находиться люди, пожарные не знают. Им самим нужно найти запертых в ловушке сотрудников центра и зрителей, а также потушить пламя. Как справились огнеборцы, расскажет Антон Сорокин.