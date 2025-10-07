Главная » Новости



11:00, 6 октября 2025 года В Орловской области забраковали четверть проб продуктов В каждой пятой находили признаки фальсификата.





Управление Россельхознадзора по Орловской области озвучило статистику исследований проб продуктов. По данным ведомства, из 234-х проб 58 дали неудовлетворительный результат. В мясных и молочных продуктах находили остатки лекарств, кишечную палочку, сальмонеллу и незаявленные компоненты – растительные жиры, консерванты и запрещенные добавки. В 24-х из 113 проб нашли признаки фальсификата.



Что касается борьбы с этими проблемами, то специалистами ведомства аннулировано 10 производственных сертификатов, свернута работа двух фантомных площадок, вскрыто семь схем легализации и нелогичных перемещений грузов, выдано 76 предостережений владельцам кафе и ресторанов, снято с продажи больше тонны фальсификата.





Артем Ежаков





