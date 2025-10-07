300 будущих полицейских приняли присягу в Орле

Клятву служить стране и народу дали курсанты из четырех десятков регионов России.
4 октября в Орловском юридическом институте МВД имени Лукьянова более трехсот курсантов дали присягу. Это будущие полицейские из 42 регионов России, в том числе из Запорожской и Херсонской областей.
Молодые бойцы дали клятву на верность закону и готовности защищать правопорядок. С напутственными словами к будущим стражам порядка обратились ветераны МВД, представители власти и, конечно, самые близкие люди, поддержавшие их выбор.