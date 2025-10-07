Два беспилотника уничтожены в Орловской области

Дроны сбили в ночь на 6 октября.

В ночь на 6 октября Орловская область подверглась новой попытке атаки дронов ВСУ. По данным Минобороны РФ, в нашем регионе сбили два беспилотника. О последствиях атаки официальные лица региона подробностей пока не давали.

В целом, минувшая ночь стала напряженной для российских зенитчиков. Над регионами страны сбили 251 украинский дрон, чуть больше сотни из них над акваторией Черного моря и Крымом.