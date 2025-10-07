Главная » Новости



9:25, 6 октября 2025 года Участницы проекта "Мама-супергерой" побывали в орловском музее Они посетили выставку, посвященную взаимодействию Льва Толстого с писателями-орловцами.







Программа проекта "Мама-супергерой" продолжает расширяться. Участницы пробуют себя в различных мастер-классах: учатся петь, танцевать, играть на сцене. Помогает им в этом проект "Мама-супергерой", он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГТРК "Орел".



Не забывают и о культурной программе. Многодетные мамы побывали на экскурсии в объединенном литературном музее имени Тургенева, посвященной взаимодействию Льва Толстого с писателями-орловцами. Вместе с ними туда отправилась наша съемочная группа.





Ольга Прилепская





