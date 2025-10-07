Главная » Новости



8:00, 6 октября 2025 года Орловцам рассказали о необходимом цифровом запасе на случай интернет-ограничений Он обеспечит автономию в любых условиях.



Фото: Ольга Супонева

Орловцам рассказали, какой цифровой запас данных необходимо иметь, чтобы не зависеть от наличия сети. Необходимо сохранить в локальной памяти телефона или на другом носителе копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав и электронных билетов.

— Убедитесь, что самые важные номера (близких, врачей, экстренных служб) сохранены в локальной памяти устройства или продублированы на отдельном носителе (а лучше в записной книжке).Сохраните номер службы такси, которая принимает заказы без приложений, — сообщили в правительстве региона. Если вы отправляетесь в другой город или по новому маршруту, необходимо скачать карты или запастись их бумажными версиями. Также стоит иметь при себе наличные деньги для покрытия базовых нужд.



Такие меры дублируют цифровые запасы и обеспечивают базовую автономию в любых условиях.





Анастасия Мельникова





