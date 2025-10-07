Главная » Новости



16:57, 6 октября 2025 года Орловским владельцам "Пушкинских карт" придется их перевыпустить Подать соответствующее заявление необходимо в срок до 28 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловским владельцам "Пушкинских карт" придется их перевыпустить. Это связано со сменой оператора программы.



Школьникам и студентам, использующим "Пушкинскую карту", требуется подать заявление на ее перевыпуск в срок до 28 декабря текущего года. В таком случае они смогут посещать культурные мероприятия с использованием карты уже на новогодних каникулах.

— Далее заявление на выпуск карты возможно будет подать только с 1 января 2026 года. Выдача карт на физическом носителе начнется с 12 января 2026 года, — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Ранее выпущенная "Пушкинская карта" будет работать до 15:00 31 декабря текущего года.





Анастасия Мельникова





