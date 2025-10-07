Главная » Новости



17:05, 5 октября 2025 года В конце октября орловцев ждет длинная рабочая неделя Придется работать шесть дней подряд.



Фото: Ольга Супонева

В конце октября орловцев ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября - это следует из постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2025 году ".



Нерабочий день перенесен с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Рабочий день 1 ноября будет сокращен на час. Далее последуют длинные выходные, которые приурочены ко Дню народного единства. Они продлятся со 2 по 4 ноября.





Анастасия Мельникова





