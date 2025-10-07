Главная » Новости



15:25, 5 октября 2025 года На ярмарке вакансий в Орле предложили порядка 150 рабочих мест Мероприятие прошло для соискателей из Железнодорожного и Северного районов.



Фото: Кадровый центр Орловской области

В Орле прошла объединенная ярмарка вакансий для соискателей из Железнодорожного и Северного районов. Работодатели предложили рабочие места на позициях ветеринарного врача, зоотехника, инженера-энергетика, свиновода, тьютора, менеджера по продажам, заведующего общежитием и многие другие. Всего было предложено около 150 вакансий.



- Ярмарку посетили более 50 соискателей. Большинство из них заполнили анкеты и получили приглашение на дальнейшие собеседования, - сообщили в пресс-службе Кадрового центра.



Также посетители могли оставить отзыв о мероприятии с помощью разноцветных стикеров.





Анастасия Мельникова





