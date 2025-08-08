Главная » Новости



16:01, 8 августа 2025 года В Орле на Наугорке возводят станцию водоподготовки Стоимость проекта - 69 миллионов рублей.



Фото: Михаил Вдовин

В Орле на Наугорке строят станцию водоподготовки. Стоимость проекта - 69 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин в своем телеграм-канале.

"Похоже, жалобы жителей микрорайона "Наугорский" на ржавую воду скоро уйдут в прошлое. В этом нас заверил генеральный директор Орелводоканала В.В. Иванов", - написал он. 8 августа на месте строительства станции прошло выездное заседание комитета по промышленности и ЖКХ облсовета. Станция возводится по современной двухступенчатой технологии. Оборудование поставят из Беларуси до 15 сентября. Работы завершат к 28 ноября 2025 года. Финансирование идет из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".





Отметим, что станция водоподготовки - комплекс оборудования, предназначенного для обработки воды с целью улучшения ее качества и приведения в соответствие с определенными требованиями и нормами.







Сергей Мерцалов





