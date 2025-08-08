пятница 8.08.2025 18:09:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости

16:01, 8 августа 2025 года

В Орле на Наугорке возводят станцию водоподготовки

Стоимость проекта - 69 миллионов рублей.

Фото: Михаил Вдовин

В Орле на Наугорке строят станцию водоподготовки. Стоимость проекта - 69 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин в своем телеграм-канале.
"Похоже, жалобы жителей микрорайона "Наугорский" на ржавую воду скоро уйдут в прошлое. В этом нас заверил генеральный директор Орелводоканала В.В. Иванов", - написал он.
 
8 августа на месте строительства станции прошло выездное заседание комитета по промышленности и ЖКХ облсовета. Станция возводится по современной двухступенчатой технологии. Оборудование поставят из Беларуси до 15 сентября. Работы завершат к 28 ноября 2025 года. Финансирование идет из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".


Отметим, что станция водоподготовки - комплекс оборудования, предназначенного для обработки воды с целью улучшения ее качества и приведения в соответствие с определенными требованиями и нормами.



Сергей Мерцалов
