Главная » Новости



15:00, 8 августа 2025 года В Орле отметили работников строительной сферы Торжество состоялось 8 августа в областной администрации.



Фото: пресс-служба губернатора

В Орле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Губернатор Андрей Клычков поздравил работников отрасли. Он подчеркнул, что деятельность строителей – важный показатель экономического состояния региона.



В рамках первого этапа нацпроектов в области ввели в эксплуатацию почти 1,9 млн кв. метров жилья. Аварийный жилищный фонд, который признали таковым до 1 января 2017 года, ликвидировали досрочно. Расселили более 50 тысяч кв. метров аварийного жилья и переселили 3,5 тысячи человек. В 2024 году ввели в эксплуатацию 385 тысяч кв. метров жилья. В этом году - уже почти 197 тысяч, или 61% от плана. Губернатор выразил уверенность, что задача будет выполнена.



В прошлом году орловские строители капитально отремонтировали три школы, один детский сад, четыре учреждения культуры и шесть больниц. 8 августа лучших наградили Почетными грамотами и благодарностями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.





Сергей Мерцалов





