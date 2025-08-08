пятница 8.08.2025 18:09:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:00, 8 августа 2025 года

В Орле отметили работников строительной сферы

Торжество состоялось 8 августа в областной администрации.

Фото: пресс-служба губернатора

В Орле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Губернатор Андрей Клычков поздравил работников отрасли. Он подчеркнул, что деятельность строителей – важный показатель экономического состояния региона.

В рамках первого этапа нацпроектов в области ввели в эксплуатацию почти 1,9 млн кв. метров жилья. Аварийный жилищный фонд, который признали таковым до 1 января 2017 года, ликвидировали досрочно. Расселили более 50 тысяч кв. метров аварийного жилья и переселили 3,5 тысячи человек. В 2024 году ввели в эксплуатацию 385 тысяч кв. метров жилья. В этом году - уже почти 197 тысяч, или 61% от плана. Губернатор выразил уверенность, что задача будет выполнена.

В прошлом году орловские строители капитально отремонтировали три школы, один детский сад, четыре учреждения культуры и шесть больниц. 8 августа лучших наградили Почетными грамотами и благодарностями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.


Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.