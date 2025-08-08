Главная » Новости



14:01, 8 августа 2025 года В субботу орловцев ждет дождь, а в воскресенье - солнце Температура не поднимется выше +23.



Фото: Юлия Сабельникова

Погода в Орле на выходных будет переменчивой. По данным Росгидрометцентра, в субботу ожидается небольшой дождь.



Он начнется ранним утром и временами будет накапывать до позднего вечера. Днем довольно прохладно — столбики термометров не поднимутся выше +21.



В воскресенье осадки возможны ночью, а к утру отступят. День обещает быть солнечным и с комфортной температурой — до 23 градусов.



Атмосферное давление все выходные в пределах нормы.





Юлия Сабельникова





