15:30, 8 августа 2025 года Орловские хоккейные судьи прошли предсезонную подготовку Арбитры проверяют скорость и выносливость, координацию движений, ориентирование в пространстве и теорию игры.







В сборах участвуют как ветераны судейского цеха, так и новички. Изменения в правилах регулярны, поэтому правилам уделяют особое внимание. После сборов судьи продолжают самостоятельную подготовку к сезону. В чем она заключается, расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





