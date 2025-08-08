|
10:20, 8 августа 2025 года
Стало известно, когда на Орловщине пройдет фестиваль "Слива-Град"Праздник состоится 30 августа.
Фото: архив "Вести-Орел"
Историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град" проведут в Кромах в субботу, 30 августа. Об этом в интервью "Вести-Орел" рассказал глава Кромского района Андрей Усиков.
Начало мероприятия в 12:00. Гостей ждут десятки блюд из королевы праздника — сливы, мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка мастеров, выступления творческих коллективов.
— Мы пригласили коллективы нашей области и соседних регионов. Будут гости из Донецкой и Луганской народных республик, — анонсировал Усиков.
Юлия Сабельникова
