18:00, 8 августа 2025 года На Александровском мосту в Орле разрисовали вазоны Такие забавы могут обернуться штрафами от 500 до 1000 рублей.







В Орле стены, лавочки и вазоны становятся "холстами" для теггинга. Так называется быстрое нанесение подписи автора на какие-либо поверхности.



На Александровском мосту пострадали вазоны. Сложность в том, что из-за пористой поверхности свести рисунок трудно. Арки моста тоже популярная "площадка" для таких граффити. Такие забавы могут обернуться штрафами от 500 до 1000 рублей. Подробнее смотрите в сюжете Елены Степовой.





Елена Степовая





