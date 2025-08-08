В Орле появился бюст генерал-прокурора Алексея Куракина
Монумент установлен у здания областной прокуратуры.
В Орле состоялось торжественное открытие бюста выдающегося государственного деятеля Российской империи – Алексея Куракина. Монумент установлен у здания областной прокуратуры по инициативе правоохранительных органов и исторических обществ.
Князь Куракин занимал высшие посты – был генерал-прокурором при Павле I и министром внутренних дел при Александре I. Наш земляк оставил значительный след в истории: создал систему юридического образования, собрал уникальную библиотеку и картинную галерею, ставшую основой коллекции Орловского музея изобразительных искусств.