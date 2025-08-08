Главная » Новости



10:01, 8 августа 2025 года Треть миллиона доз вакцины от гриппа поступит в Орловскую область Осенний эпидемиологический сезон уже не так далеко.





340 тысяч доз вакцины от гриппа планируют поставить в Орловскую область для прививочной кампании в 2025-м году. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Первую партию препарата ждут уже в конце августа – в начале сентября.



В прошлом году вакцинация против гриппа охватила 49% населения Орловщины. Сделать прививку особенно рекомендуют пожилым людям, детям, беременным женщинам, тем, кто страдает хроническими заболеваниями, медицинским и педагогическим работникам, сотрудникам сферы обслуживания и транспорта, полиции, а также призывникам и вахтовикам.





Артем Ежаков





