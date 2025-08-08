Клещи покусали 2,2 тысячи орловцев

|
16:30, 8 августа 2025 года
Клещи покусали 2,2 тысячи орловцевРечь идет о тех, кто обратился за помощью к медикам.
К 7 августа к орловским медикам с укусами клещей обратились 2215 человек, в том числе 662 ребенка. Свежую статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.
Число случаев болезни Лайма в текущем сезоне осталось на прежней отметке. Ее нашли у 23 взрослых. Среди клещей, снятых с людей, инфицированным оказался почти каждый пятый – 19,7%.
Специалисты ведомства напоминают: для прогулок в лесных массивах стоит выбрать светлую одежду, оставлять на теле минимум открытых мест и регулярно осматривать себя.
Артем Ежаков
