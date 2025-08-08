пятница 8.08.2025 13:59:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
9:30, 8 августа 2025 года

Роспотребнадзор забраковал качество воды на восьми пляжах в Орловской области

В это число снова вошел пляж на Оке в Орле.


Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проверки на разрешенных для отдыха пляжах. К 7 августа вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в восьми местах.

Черные флаги по-прежнему развеваются возле городского парка на реке Оке в Орле, на прудах в деревнях Кунач и Ловчиково в Глазуновском районе, на Неручанском водохранилище в Свердловском районе, на реке Липовец в деревне Юдинка Покровского района, на реке Мох в поселке Шаблыкино и Песочном пруду в Краснозоренском районе, пруду в деревне Первый Воин Мценского района.

Ответственным за работу пляжей направлены предписания Роспотребнадзора о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, заявили в ведомстве.

Ознакомиться с местами, одобренными для купания, можно на сайте Роспотребнадзора.


Артем Ежаков
