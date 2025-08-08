Главная » Новости



9:30, 8 августа 2025 года Роспотребнадзор забраковал качество воды на восьми пляжах в Орловской области В это число снова вошел пляж на Оке в Орле.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проверки на разрешенных для отдыха пляжах. К 7 августа вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в восьми местах.



Черные флаги по-прежнему развеваются возле городского парка на реке Оке в Орле, на прудах в деревнях Кунач и Ловчиково в Глазуновском районе, на Неручанском водохранилище в Свердловском районе, на реке Липовец в деревне Юдинка Покровского района, на реке Мох в поселке Шаблыкино и Песочном пруду в Краснозоренском районе, пруду в деревне Первый Воин Мценского района.



Ответственным за работу пляжей направлены предписания Роспотребнадзора о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, заявили в ведомстве.



Ознакомиться с местами, одобренными для купания, можно на сайте Роспотребнадзора.





Артем Ежаков





