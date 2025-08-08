Главная » Новости



8:33, 8 августа 2025 года В Ливенском районе сгорел частный дом Люди не пострадали.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

За прошедшие сутки орловские спасатели пять раз выезжали на пожары. Один из них произошел в деревне Калинино Ливенского района. Ночью там загорелся жилой дом.

— Существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом и гараж. В результате пожара жилой дом выгорел. Спасены рядом стоящий дом и гараж, — сообщили в МЧС по Орловской области.

О причинах ЧП пока не сообщается.





