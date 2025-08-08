В Ливенском районе сгорел частный дом

|
|пятница 8.08.2025 09:12:06
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:33, 8 августа 2025 года
В Ливенском районе сгорел частный домЛюди не пострадали.
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области
За прошедшие сутки орловские спасатели пять раз выезжали на пожары. Один из них произошел в деревне Калинино Ливенского района. Ночью там загорелся жилой дом.
О причинах ЧП пока не сообщается.
— Существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом и гараж. В результате пожара жилой дом выгорел. Спасены рядом стоящий дом и гараж, — сообщили в МЧС по Орловской области.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.