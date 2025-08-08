Главная » Новости



11:00, 8 августа 2025 года Орловская гимназия №39 не успеет открыться к 1 сентября Решение было принято мэром Юрием Парахиным после консультации с родителями учеников.







Напомним, проблемы возникли из-за ошибок проектировщиков, не предусмотревших отопление спортзала. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал муниципалитеты оперативно реагировать на задержки со стороны подрядчиков и сразу обращаться в правоохранительные органы.





Всеволод Трифонов





