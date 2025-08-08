пятница 8.08.2025 13:59:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:00, 8 августа 2025 года

Орловская гимназия №39 не успеет открыться к 1 сентября

Решение было принято мэром Юрием Парахиным после консультации с родителями учеников.



Орловская гимназия №39 не откроет свои двери для учеников к 1 сентября. Мэр Юрий Парахин сообщил, что после обсуждений с родителями решено временно продолжить занятия на текущих площадках.

Напомним, проблемы возникли из-за ошибок проектировщиков, не предусмотревших отопление спортзала. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал муниципалитеты оперативно реагировать на задержки со стороны подрядчиков и сразу обращаться в правоохранительные органы.


Всеволод Трифонов
