10:30, 8 августа 2025 года В Орле врачи извлекли почти килограмм волос из желудка 17-летней девушки Оказалось, что она страдала от вредной привычки.







В Орле из желудка 17-летней девушки хирурги извлекли 730 граммов волос. Как выяснилось, у ребенка была вредная привычка: она крутила, покусывала и ела свои волосы. За годы они превратились в трихобезоар — плотный комок, который пришлось извлекать с помощью открытой операции. Ее провели специалисты НКМЦ им. Круглой.



Этот случай не единичный: врачи сталкиваются с подобными ситуациями минимум раз в год и всегда имеют дело с крупными безоарами. Продолжит тему Елена Литинская.





Елена Литинская





