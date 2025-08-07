Главная » Новости



17:15, 7 августа 2025 года Орловцы могут прослушать бесплатную аудиоэкскурсию о муралах Ее разработал тревел-блогер Михаил Волков.



Фото: администрация г.Орла

Муралы в Орле стали "говорящими". Тревел-блогер Михаил Волков разработал специальный проект, где можно подробнее узнать о каждой из 15 картин, написанных художникам в ходе фестиваля "Орел - литературная столица России". Об этом рассказали в мэрии.



Аудиоэкскурсия длится около часа. Прослушать ее можно бесплатно: самостоятельно или в компании. Для этого необходимо лишь иметь при себе наушники. Экскурсия доступна на сайте АНО "Горизонты будущего" или по ссылке ВКонтакте.





Юлия Сабельникова





