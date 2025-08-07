Главная » Новости



19:30, 7 августа 2025 года Азербайджанская община Орла отправила груз для бойцов СВО На Херсонское направление доставят станки, пиломатериалы и воду.



Фото: РОО "Альянс орловских азербайджанцев"

Азербайджанская община Орла продолжает помогать фронту. Бойцам на Херсонском направлении отправили станки, пиломатериалы, воду и другие необходимые вещи. Посылку доставят в ремонтный батальон на трех "КАМАЗах".

"Мы снова доказали: настоящая сила в поступках. Отправили гуманитарную помощь на фронт. Ради совести, наших бойцов и Родины. Пока кто-то тратит время на анонимные провокации и фейки, мы делаем дело. Мы рядом с теми, кто защищает наше будущее", - сказал руководитель РОО "Альянс орловских азербайджанцев" Горхмаз Бабаев. Посылку собирали по заявкам самих бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.





Сергей Мерцалов





