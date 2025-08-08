В Орле планируют отремонтировать дорогу на улице Машиностроительной

|
8:45, 8 августа 2025 года
В Орле планируют отремонтировать дорогу на улице МашиностроительнойИнформация об этом появилась на сайте госзакупок.
Фото: архив
В Орле планируют капитально отремонтировать автодорогу на улице Машиностроительной. Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме по поиску подрядчика появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 140,3 миллиона рублей. Итоги конкурса подведут 27 августа.
Ремонт начнется в этом году и должен завершиться к 20 июля 2026 года. Заказчиком выступает МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла".
Сергей Мерцалов
