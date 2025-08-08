Главная » Новости



7:12, 8 августа 2025 года Рапсовое масло из Орловской области отправилось в Китай В Поднебесную и другие страны отправили почти 15 тысяч тонн продукции.



Фото: Юлия Сабельникова

В июле Орловщина отправила на экспорт 14,9 тысяч тонн рапсового и соевого масла. Отгрузку проконтролировали специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Самый большой объем орловского масла уехал в Китай. Также продукцию закупила Индия, Латвия, Азербайджан и Беларусь.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта орловского масла вырос на 31%, — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Всего с начала года Орловщина отправила на экспорт более 73 тысяч тонн рапсового, подсолнечного и соевого масла.





Юлия Сабельникова





