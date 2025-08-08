пятница 8.08.2025 09:11:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
7:12, 8 августа 2025 года

Рапсовое масло из Орловской области отправилось в Китай

В Поднебесную и другие страны отправили почти 15 тысяч тонн продукции.

Фото: Юлия Сабельникова

В июле Орловщина отправила на экспорт 14,9 тысяч тонн рапсового и соевого масла. Отгрузку проконтролировали специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Самый большой объем орловского масла уехал в Китай. Также продукцию закупила Индия, Латвия, Азербайджан и Беларусь.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта орловского масла вырос на 31%, — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Всего с начала года Орловщина отправила на экспорт более 73 тысяч тонн рапсового, подсолнечного и соевого масла.


Юлия Сабельникова
