Рапсовое масло из Орловской области отправилось в Китай

7:12, 8 августа 2025 года
Рапсовое масло из Орловской области отправилось в КитайВ Поднебесную и другие страны отправили почти 15 тысяч тонн продукции.
Фото: Юлия Сабельникова
В июле Орловщина отправила на экспорт 14,9 тысяч тонн рапсового и соевого масла. Отгрузку проконтролировали специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Самый большой объем орловского масла уехал в Китай. Также продукцию закупила Индия, Латвия, Азербайджан и Беларусь.
Всего с начала года Орловщина отправила на экспорт более 73 тысяч тонн рапсового, подсолнечного и соевого масла.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта орловского масла вырос на 31%, — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Юлия Сабельникова
