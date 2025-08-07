Анастасия Спиридонова выступит в Орле на благотворительном забеге "Поберегу"
Мероприятие пройдет 23 августа.
Фото: архив "Вести-Орел"
Участница вокальных конкурсов и проектов Анастасия Спиридонова подарит городу благотворительный концерт на главной площади Орла. Певица приедет поддержать участников марафона "Поберегу" и выступит в 20:00, об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сегодня в 19:00 орловцы могут принять участие в подготовительной тренировке перед марафоном. Она пройдет в парке Победы.
Сам забег состоится 23 августа. Регистрация открыта до 21 августа.