16:50, 7 августа 2025 года Анастасия Спиридонова выступит в Орле на благотворительном забеге "Поберегу" Мероприятие пройдет 23 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Участница вокальных конкурсов и проектов Анастасия Спиридонова подарит городу благотворительный концерт на главной площади Орла. Певица приедет поддержать участников марафона "Поберегу" и выступит в 20:00, об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Сегодня в 19:00 орловцы могут принять участие в подготовительной тренировке перед марафоном. Она пройдет в парке Победы.



Сам забег состоится 23 августа. Регистрация открыта до 21 августа.





Анастасия Мельникова





