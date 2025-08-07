Главная » Новости



20:30, 7 августа 2025 года В Орле к 100-летию художника-мультипликатора Владимира Зарубина открылась выставка За годы работы он участвовал в создании более ста популярных мультфильмов.







7 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Зарубина - художника, известного каждому жителю Советского Союза. Он был не только талантливым мультипликатором, но и добрым мастером, создавшим образы, которые и сегодня вызывают теплые чувства.



Зарубин участвовал в создании более ста мультфильмов, среди которых "Маугли", "Ну, погоди!", "Тайна третьей планеты" и "Жил-был пес…". Его работы украшали почтовые открытки и конверты. Их общий тираж превысил 2 миллиарда экземпляров.



Добрые и душевные рисунки Зарубина до сих пор хранятся в семейных альбомах. На выставке в краеведческом музее Орла, посвященной юбилею художника, побывала Эва Стасюлевич.





