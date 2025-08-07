Главная » Новости



20:00, 7 августа 2025 года Ровно год назад Орел принял первых беженцев из Курской области Тогда за одну ночь в городе открыли восемь пунктов временного размещения.







Год назад, 7 августа, жители Курской области нашли убежище в Орле. За одну ночь в городе открыли восемь пунктов временного размещения. С тех пор в Орловскую область прибыло около трех тысяч человек, покинувших свои дома из-за вторжения украинских военных на приграничные территории.



Для переселенцев организовали приюты и обеспечили всем необходимым. Многие уже вернулись домой или нашли новое жилье. Но около трети беженцев до сих пор остаются в Орловской области. Татьяна Тимохина расскажет подробнее.





Татьяна Тимохина





