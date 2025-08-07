Главная » Новости



21:00, 7 августа 2025 года Орловцам посоветовали приготовиться к мощной магнитной буре Ее пик придется на утро 8 августа.



Фото: Юлия Сабельникова

На Орловщине прогнозируют сильную магнитную бурю. Она станет самой мощной за последние два месяца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.



Начало ухудшения геомагнитной обстановки можно заметить уже в ночь на пятницу. Самое ощутимое воздействие можно будет почувствовать 8 августа с 7 до 9 утра.





Юлия Сабельникова





