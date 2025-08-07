Главная » Новости



15:50, 7 августа 2025 года На депутата из Орловской области завели дело о коммерческом подкупе Он получил от индивидуального предпринимателя около 700 тысяч рублей.



Фото: архив

На депутата Подгородненского сельского Совета Малоархангельского района завели уголовное дело о коммерческом подкупе. Предварительно установлено, что с марта 2021 по ноябрь 2024 года он, работая главным инженером на предприятии Орловской области, незаконно получил от предпринимателя около 700 тысяч рублей.



Деньги поступали на его счета и счета родственницы. Эти средства были платой за систематические закупки запчастей для сельскохозяйственной техники у ИП. "Своими действиями подозреваемый препятствовал здоровой конкуренции", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.



Расследование продолжается. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.







Сергей Мерцалов





