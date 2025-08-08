В Спасском-Лутовиново выступит оперная певица Екатерина Нескина

|
17:30, 8 августа 2025 года
В Спасском-Лутовиново выступит оперная певица Екатерина НескинаКонцерт состоится 9 августа в 15 часов.
Фото: скриншот из видео Екатерины Нескиной
Жителей и гостей Орловской области приглашают на оперный концерт "Магия классики". Он пройдет в субботу, 9 августа, в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново.
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладательница колоратурного сопрано Екатерина Нескина исполнит оперные арии и романсы. Партия фортепиано — Диана Золотарева.
Концерт начнется в 15:00.
