18:30, 7 августа 2025 года В июле росгвардейцы изъяли у жителей Орловской области 29 единиц оружия Сейчас в регионе около 19 тысяч владельцев оружия.



В июле Росгвардия провела масштабную проверку владельцев гражданского оружия в регионе. Были выявлены 18 нарушений правил хранения, 29 единиц оружия изъято и 24 лицензии аннулированы.



Сейчас в Орловской области около 19 тысяч человек владеют гражданским оружием, у них 33 тысячи единиц. По данным регионального управления Росгвардии, за последний месяц жители области сдали три единицы оружия для нужд фронта. Орловцы также передали 22 охотничьих ружья в зону СВО.



В Росгвардии напоминают: те, кто добровольно сдаст незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, избегут уголовной ответственности.





