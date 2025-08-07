Главная » Новости



18:00, 7 августа 2025 года В Орле продолжается строительство дороги по улице Витольда Почернина Новая магистраль обеспечит третий выезд из микрорайона "Зареченский".



Фото: Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орле продолжается строительство дороги по улице Витольда Почернина. С начала выполнения работ специалисты уже перенесли инженерные сети, обустроили ливневую канализацию, сформировали полотно автомобильной дороги.

— В июле 2025 года подрядчик установил бортовой камень вдоль основной оси дороги, вдоль примыканий к прилегающим территориям и выезду на улицу Зареченская. После окончания работ по устройству бортового ограждения подрядная организация приступит к укладке асфальтового покрытия, состоящего из нескольких слоев, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новая магистраль обеспечит третий выезд из микрорайона "Зареченский". Строительство дороги проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".





Анастасия Мельникова






