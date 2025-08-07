В Орле открылась выставка о творческом пути автора военной прозы Василя Быкова
Она работает в музее писателей-орловцев до 12 октября.
В музее писателей-орловцев до 12 октября работает выставка о творческом пути автора военной прозы Василя Быкова. Самые пронзительные его произведения знакомы людям и по фильмам. Это "Альпийская баллада", "Знак беды", "Восхождение"
Василь Быков умел не только создавать запоминающиеся тексты, но и хорошо рисовал. В частности, в экспозиции представлены его рисунки. Также посетители на тематических планшетах смогут проследить этапы жизни и творчества автора: детство, юность, Великая Отечественная война, первые "пробы пера".
