11:29, 7 августа 2025 года Гендиректора типографии "Труд" в Орле осудят за сокрытие семи миллионов от налоговой Расследование дела завершено.





Суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора типографии "Труд" в Орле. Ему вменяют сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Речь идет о сумме, превышающей семь миллионов рублей.



Как отметили в СУ СК России по региону, обвиняемый знал, что типография имеет недоимки по налогам и сборам, но, проигнорировав требования налоговиков о погашении, умышленно сокрыл деньги.





Артем Ежаков





