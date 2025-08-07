Главная » Новости



16:30, 7 августа 2025 года Выпускникам орловских вузов и колледжей могут помочь финансово на старте карьеры Такую возможность дает социальный контракт.







Трудоустроиться и получить к зарплате 72 тысячи рублей: такие условия созданы для малоимущих, заключивших социальный контракт на поиск работы. Особенно эта мера поддержки востребована среди выпускников средне-специальных и высших учебных заведений.



Например, начинающий специалист в службе социальной защиты Мария Завьялова первую выплату почти в 18 тысяч рублей получила сразу после заключения контракта. Устроившись на работу, такую же сумму девушка получала еще три месяца плюсом к основной зарплате.



С начала года в управлении социальной защиты населения было заключено 263 социальных контракта на поиск работы. В планах оформить еще более 400.





Татьяна Тимохина





