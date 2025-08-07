Орловская семья Лактюшиных из одной коровы развило обширное молочное хозяйство

Производство натуральных продуктов они сделали своей "визитной карточкой".

Орловская многодетная семья Лактюшиных из Кривцово-Плота сегодня имеет обширное молочное хозяйство, а начинали его всего с одной коровы – буренка досталась Любови Лактюшиной от бабушки.

Производство натуральных продуктов Лактюшины сделали своей "визитной карточкой". Делают сыр, творог, сливки и масло. В будущем товары планируют поставлять в местную пекарню. В гостях у семьи побывала наша съемочная группа.