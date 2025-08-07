Орловские школы проходят проверки перед Днем знаний
Инспекторы изучают безопасность, санитарное и техническое состояние учебных учреждений.
Школы Орловской области проходят проверки перед новым учебным годом. Инспекторы изучают их безопасность, санитарное и техническое состояние. Росгвардию в первую очередь интересует наличие и исправность охранных сигнализаций, тревожных кнопок и систем видеонаблюдения.
Сейчас в приемке участвуют все 323 школы и 180 детских садов региона. Работа комиссий завершится 16 августа выдачей паспортов безопасности.